Tα ντέρμπι και οι μάχες του πρωταθλήματος είναι bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Το μεγάλο ντέρμπι ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΕΚ μαζί και όλες οι μάχες του πρωταθλήματος είναι εδώ! Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Την Κυριακή (26/10) τα βλέμματα στρέφονται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» όπου στις 21:00 οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται την Ένωση, σε μια από τις πιο κλασικές μονομαχίες του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Νωρίτερα στις 17:30 ο Ράφα Μπενίτεθ κάνει ντεμπούτο στον πάγκο του Παναθηναϊκού στο ματς απέναντι στον Αστέρα AKTOR, ενώ στις 19:30 ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον ανταγωνιστικό φέτος Βόλο. Το πρόγραμμα της ημέρας ανοίγει στις 17:00 με την αναμέτρηση του ανεβασμένου Λεβαδειακού με τον Άρη στη Βοιωτία.

Η δράση αρχίζει το Σάββατο (25/10) με τρία ματς. Στις 17:00 παίζουν Κηφισιά-Παναιτωλικός, στις 19:30 Πανσερραϊκός-ΑΕΛ και στις 20:00 ΟΦΗ-Ατρόμητος.

Για το τρίτο ημίχρονο επιστρέφουμε στο στούντιο για σχολιασμό και ρεπορτάζ, μέχρι τα μεσάνυχτα που η μπάλα περνά στους ακροατές μόλις ανοίξουν οι γραμμές.

Απολαύστε το ντέρμπι ανάμεσα σε ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ και ΑΕΚ καθώς και όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.