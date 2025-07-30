Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ πριν τη σέντρα του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού με τη Ρέιντζερς.

Οι περισσότεροι από 40 χιλιάδες φίλοι του «τριφυλλιού» σήκωσαν άσπρα και πράσινα χαρτόνια, δημιουργώντας ένα ωραίο coreo στις εξέδρες του γηπέδου.

Η εξέδρα μπαίνει από νωρίς στην εξίσωση, ζεσταίνοντας ακόμη την ατμόσφαιρα με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού να δίνουν βροντερό παρών. Στόχος να ωθήσουν την ομάδα τους σε μια μεγάλη νίκη, ανατροπή και πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

