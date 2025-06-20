Αγωνία για τον Βλάντε Ντίβατς!

Ο θρύλος του ΝΒΑ σύμφωνα με την ιστοσελίδα, «Pobjeda» του Μαυροβουνίου, έπεσε από τη μηχανή του κοντά στην περιοχή Λουστίτσα. Ο βετεράνος σέντερ, αποκόμισε κάποιους τραυματισμούς κατά την πτώση και όπως ήταν φυσιολογικό διακομίσθηκε στο νοσοκομείο.

Ωστόσο όπως υποστηρίζει η ιστοσελίδα Informer.rs, o Nτίβατς νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας νωρίτερα υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση όπου του τοποθετήθηκε τεχνητό ισχίο, αφού η πρώτη διάγνωση ανέφερε πως έχει υποστεί κάταγμα ισχίου.

Μάλιστα η ιστοσελίδα, προσθέτει ότι ο Ντίβατς, συνηθίζει να διαμένει στο Μαυροβούνιο και να περνά εκεί μεγάλο μέρος των διακοπών του.

