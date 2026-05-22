Τίτλοι τέλους και επίσημα στη συνεργασία Παναθηναϊκού-Ράφα Μπενίτεθ, καθώς οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν με λίγα λόγια το τέλος της παρουσίας του στον πάγκο της ομάδας.

Ο Ισπανός τεχνικός έμεινε για λίγους μήνες στο «τιμόνι» του συλλόγου και αποχώρησε λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση μιας χρονιάς που βρήκε το «τριφύλλι» στη 4η θέση.

Παρά την προσπάθειά του να αλλάξει πράγματα στο παιχνίδι των «πράσινων», η εικόνα της ομάδας δεν βελτιώθηκε και η λύση της συνεργασίας έμοιαζε εδώ και καιρό το πιο ρεαλιστικό σενάριο. Το βράδυ της Παρασκευής αυτό επισημοποιήθηκε, με τον Παναθηναϊκό να στρέφει πλέον την προσοχή του στον διάδοχο.

Ο εκλεκτός είναι ο Νέστρουπ, με τον οποίο απομένουν μόνο οι υπογραφές για να ολοκληρωθεί το deal και να αναλάβει άμεσα τα ηνία, μπαίνοντας κατευθείαν στη δουλειά για τη νέα σεζόν.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή, Ράφα Μπενίτεθ.

Ευχαριστούμε τον Ισπανό προπονητή και το επιτελείο του για τον επαγγελματισμό και το ήθος που προσέφεραν στον σύλλογό μας κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στην ομάδα. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον Ράφα Μπενίτεθ στη συνέχεια της επαγγελματικής διαδρομής του.

