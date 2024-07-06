Το μπλόκο στον Ντόντσιτς και ο αντιπερισπασμός με Γιάννη: Το σχόλιο Ρομπόλη-Παπαδήμα από τη νίκη επί της Σλοβενίας

Μια Εθνική ομάδα βγαλμένη από τα καλύτερα όνειρα των Ελλήνων σάρωσε τη Σλοβενία του Λούκα Ντόντσιτς με 96-68 στο κατάμεστο ΣΕΦ και προκρίθηκε στον τελικό του Προολυμπιακού Τουρνουά.

Οι απεσταλμένοι του sport-fm.gr, Χρήστος Ρομπόλης και Δημήτρης Παπαδήμας, σχολίασαν την εξαιρετική εμφάνιση της «γαλανόλευκης», τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα «έσβησε» τον Λούκα Ντόντσιτς, αλλά και τον ιδιαίτερο ρόλο του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που λειτούργησε περισσότερο σαν αντιπερισπασμός.

