Το μπλόκο στον Ντόντσιτς και ο αντιπερισπασμός με Γιάννη: Το σχόλιο Ρομπόλη-Παπαδήμα από τη νίκη επί της Σλοβενίας

Ο Χρήστος Ρομπόλης και ο Δημήτρης Παπαδήμας σχολίασαν τη νίκη της Εθνικής επί της Σλοβενίας, τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα «έσβησε» τον Λούκα Ντόντσιτς, αλλά και τον ιδιαίτερο ρόλο του Γιάννη

Εθνική ομάδα μπάσκετ

Μια Εθνική ομάδα βγαλμένη από τα καλύτερα όνειρα των Ελλήνων σάρωσε τη Σλοβενία του Λούκα Ντόντσιτς με 96-68 στο κατάμεστο ΣΕΦ και προκρίθηκε στον τελικό του Προολυμπιακού Τουρνουά.

Οι απεσταλμένοι του sport-fm.gr, Χρήστος Ρομπόλης και Δημήτρης Παπαδήμας, σχολίασαν την εξαιρετική εμφάνιση της «γαλανόλευκης», τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα «έσβησε» τον Λούκα Ντόντσιτς, αλλά και τον ιδιαίτερο ρόλο του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που λειτούργησε περισσότερο σαν αντιπερισπασμός.

Πηγή: sport-fm.gr

