Μια Εθνική ομάδα βγαλμένη από τα καλύτερα όνειρα των Ελλήνων σάρωσε τη Σλοβενία του Λούκα Ντόντσιτς με 96-68 στο κατάμεστο ΣΕΦ και προκρίθηκε στον τελικό του Προολυμπιακού Τουρνουά.



Μετά την αναμέτρηση, ο Σλοβένος σούπερ σταρ δέχθηκε μια... επίσκεψη στα αποδυτήρια των Σλοβένων. Συγκεκριμένα, βρέθηκε εκεί ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος θέλησε αρχικά να συγχαρεί τον «Luka Magic» αλλά και να του ζητήσει μία χάρη.

Ο «Kill Bill» είπε στονότι ο γιος του είναι μεγάλος fan του, και μάλιστα του ζήτησε ένα ζευγάριέτσι ώστε να του τα κάνει δώρο. Ο Σλοβένος, φυσικά, δεν αρνήθηκε, έχοντας δηλώσει πως ο Σπανούλης ήταν ένα από τα μεγάλα του ινδάλματα μεγαλώνοντας.

