Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνάντηση 2 θρύλων: Ο Σπανούλης ζήτησε από τον Ντόντσιτς υπογεγραμμένα παπούτσια για τον γιο του

Ο Βασίλης Σπανούλης πήγε μετά τη νίκη της Εθνικής στα αποδυτήρια της Σλοβενίας και ζήτησε ένα ζευγάρι υπογεγραμμένα παπούτσια του Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος φυσικά δέχθηκ

Σπανούλης

Μια Εθνική ομάδα βγαλμένη από τα καλύτερα όνειρα των Ελλήνων σάρωσε τη Σλοβενία του Λούκα Ντόντσιτς με 96-68 στο κατάμεστο ΣΕΦ και προκρίθηκε στον τελικό του Προολυμπιακού Τουρνουά.

Μετά την αναμέτρηση, ο Σλοβένος σούπερ σταρ δέχθηκε μια... επίσκεψη στα αποδυτήρια των Σλοβένων. Συγκεκριμένα, βρέθηκε εκεί ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος θέλησε αρχικά να συγχαρεί τον «Luka Magic» αλλά και να του ζητήσει μία χάρη.



Ο «Kill Bill» είπε στον Ντόντσιτς ότι ο γιος του είναι μεγάλος fan του, και μάλιστα του ζήτησε ένα ζευγάρι υπογεγραμμένα παπούτσια έτσι ώστε να του τα κάνει δώρο. Ο Σλοβένος, φυσικά, δεν αρνήθηκε, έχοντας δηλώσει πως ο Σπανούλης ήταν ένα από τα μεγάλα του ινδάλματα μεγαλώνοντας.
Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βασίλης Σπανούλης Εθνική Ελλάδας
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark