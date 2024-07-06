Σπανούλης: «Για μένα δεν μετρούν τα στατιστικά αλλά οι νίκες - Είμαστε πραγματική ομάδα, με αυτοπεποίθηση»

Μια Εθνική ομάδα βγαλμένη από τα καλύτερα όνειρα των Ελλήνων σάρωσε τη Σλοβενία του Λούκα Ντόντσιτς με 96-68 στο κατάμεστο ΣΕΦ και προκρίθηκε στον τελικό του Προολυμπιακού Τουρνουά.

Μετά την αναμέτρηση, ο Βασίλης Σπανούλης δήλωσε ικανοποιημένος από τον τρόπο που έπαιξε η «γαλανόλευκη», αλλά κυρίως από τη νοοτροπία, τον χαρακτήρα, τη χαρά και την αυτοπεποίθηση που βγάζουν στο παρκέ οι παίκτες του σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τη νίκη επί της Σλοβενίας και τον τελικό που έρχεται:

«Είχαμε ένα πλάνο και είναι σημαντικό ότι οι παίκτες το αποδέχτηκαν και το εφάρμοσαν. Ήταν φανταστικοί, ειδικά στην άμυνα απόψε. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό στοιχείο. Τώρα έχουμε μπροστά μας τον τελικό για να πετύχουμε τον στόχο μας. Δεν θέλω να μιλήσω ατομικά για κάποιους παίκτες, δεν είναι δίκαιο γιατί όλοι έπαιζαν καταπληκτικά.

Για μένα δεν μετρούν τα στατιστικά, αλλά οι νίκες. Είμαστε εδώ για να κερδίζουμε και νιώθω ευλογημένος που αυτά τα παιδιά παίζουν για να κερδίσουν. Το πιο σημαντικό είναι να πιστεύεις στο πλάνο αλλά και να έχεις παίκτες που να μπορούν να το εφαρμόσουν. Τα παιδιά είναι εξαιρετικοί χαρακτήρες, έχουν πολύ υψηλό IQ και είναι νικητές. Υπάρχει μεγάλος σεβασμός και εξαιρετικό κλίμα, μέσα σε ένα τόσο σύντομο διάστημα χτίζουμε μια κουλτούρα όχι μόνο για το τώρα, αλλά και για το μέλλον. Θα περιμένουμε τον αντίπαλό μας και θα δούμε ποιος θα είναι».

Για τα πολλά εύστοχα μακρινά σουτ:

«Είμαστε νικητές και παίρνουμε κάθε σουτ που έχουμε ελεύθερο. Τα περισσότερα σουτ μας, το 80-90%, είναι καλά. Θυμάμαι και στη δική μου εποχή δεν είχαμε μεγάλους σουτέρ, αλλά βάζαμε μεγάλα σουτ. Στην Ελλάδα ψάχνουμε πάντα το αρνητικό. Το θέμα είναι να παίρνεις καλά σουτ, αν μπει ή όχι δεν έχει σημασία και είναι θέμα μέρας. Δεν θα κρίνουν αυτά ένα παιχνίδι».

Για τα κοινά στοιχεία σε σχέση με την τελευταία ομάδα που πήγε Ολυμπιακούς Αγώνες:

«Το κοινό του 2008 με το τώρα είναι η χημεία και οι ρόλοι. Είμαστε πραγματική ομάδα, είμαστε μια ομάδα που δεν φοβάται να χάσει. Μπαίνει για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα με περηφάνια. Είναι σημαντικό να χτίσουμε αυτή την κουλτούρα για το τώρα και το μετά. Είναι σημαντικό πως τα παιδιά ξέρουν γιατί έχουν έρθει, όπως κάναμε και εμείς παλιά που σπάγαμε τα πόδια μας. Περνάμε καλά, είμαστε μια παρέα και αυτό που βλέπουμε έξω από το γήπεδο αντιπροσωπεύει και αυτό που βλέπουμε μέσα σε αυτό».

Για την άμυνα:

«Προσαρμόσαμε την άμυνά μας με κάποια διαφορετικά στοιχεία. Όλα τα συγχαρητήρια αξίζουν στα παιδιά. Ο κάθε προπονητής εξαρτάται από τους παίκτες. Γι’ αυτό είμαι χαρούμενος που έχω τέτοιους χαρακτήρες και εξαιρετικούς παίκτες που με μια προπόνηση εκτελούν το πλάνο τόσο καλά και το κάνουν με χαρά. Ευχαριστώ τον Λούκα και τον κόουτς Σέκουλιτς για τα καλά λόγια, αλλά τα συγχαρητήρια αξίζουν στα παιδιά».

Για το δίδυμο Καλάθης-Γουόκαπ:

«Ο καθένας κρίνεται από τις επιλογές του. Άλλοι προπονητές δεν πίστευαν ότι μπορούν να παίξουν καλά ο Καλάθης και ο Γουόκαπ. Όμως έχουμε μεγάλο μέγεθος και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολλά σχήματα».

Για τις προηγούμενες αποτυχίες της Εθνικής σε μεγάλες διοργανώσεις:

«Δεν μου αρέσουν οι λέξεις ατυχία, κατάρα, τύχη… Σε κάποια νοκ άουτ δεν είχαμε παίξει τόσο καλά και χάσαμε. Όταν τα πράγματα πάνε καλά στην Ελλάδα είναι όλα τέλεια, όταν χάνουμε φταίνε όλοι. Πρέπει να αγαπάμε την Εθνική ομάδα με τα καλά και τα κακά της. Το πιο σημαντικό για μένα είναι τα παιδιά να έρχονται χαρούμενα, να αισθάνονται τιμή που παίζουν για την Εθνική ομάδα και όλοι να έχουμε έναν στόχο: να αντιπροσωπεύουμε όπως πρέπει την πατρίδα μας. Είμαστε στο σωστό δρόμο».

