Το κορυφαίο ματς Ελλάδα - Αγγλία την Πέμπτη στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Στο Γουέμπλεϊ πήραν μια μεγάλη νίκη! Στο ΟΑΚΑ θέλουν να γράψουν ιστορία!

Το ματς - τελικός ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αγγλία έρχεται την Πέμπτη (14/11) στις 21:45 και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 φοράει γαλανόλευκα.

Η Εθνική θέλει να κάνει το άλμα ανόδου στην πρώτη κατηγορία του nations league με τους παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να αντιμετωπίζουν τη διάσημη παρέα του Χάρι Κέιν και του Τζουντ Μπέλινγχαμ.

Από νωρίς η κορυφαία αθλητική συχνότητα κινείται σε ρυθμούς Εθνικής αλλά και μετά τη λήξη του σπουδαίου αυτού αγώνα, ακούστε σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μέχρι να περάσει ο λόγος στους ακροατές.

Αυτή την Πέμπτη, Ελλάδα - Αγγλία στις 21:45 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σε βάζει στο παιχνίδι!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.