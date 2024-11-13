Γιόβιτς: Φεύγει από τη Μίλαν, τον θέλουν Βιγιαρεάλ και Ζενίτ

Παρελθόν από τη Μίλαν αναμένεται να αποτελέσει, ακόμα και τον Ιανουάριο, ο Λούκα Γιόβιτς, αφού αρνήθηκε την πρόταση ανανέωσης του συμβολαίου που του έγινε από τους «ροσονέρι»…



Μάλιστα, οι συζητήσεις των δύο πλευρών διακόπηκαν, με τον ατζέντη του διεθνούς Σέρβου επιθετικού, Φαλί Ραμαντάνι, να μεταφέρει την επιθυμία του πελάτη του να συνεχίσει την καριέρα του σε άλλη ομάδα!



Ο Γιόβιτς αποκτήθηκε από τη Μίλαν το καλοκαίρι του 2023, από τη Φιορεντίνα, υπογράφοντας μονοετές συμβόλαιο, ενώ στο τέλος της περασμένης χρονιάς το ανανέωσε για έναν ακόμη χρόνο.



Ωστόσο, τη φετινή σεζόν, ο 26χρονος άσος έχει αγωνιστεί ελάχιστα λεπτά με τους «ροσονέρι» και αυτά κυρίως ως αλλαγή.



Με δεδομένο, δε, ότι στο τέλος της σεζόν θα μείνει ελεύθερος, ήδη Βιγιαρεάλ και Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης έχουν προσεγγίσει τον ατζέντη του.

