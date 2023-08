Το «αντίο» του Κέιν στην Τότεναμ και τους φίλους της: «Πάντα θα είστε στην καρδιά μου»

Ποδοσφαιριστής της Μπάγερν Μονάχου είναι ο Χάρι Κέιν, παρότι απομένει η επίσημη ανακοίνωση των Βαυαρών για τη μεταγραφή του Άγγλου στράικερ.

Ο διεθνής άσος, πριν από λίγο, δημοσίευσε ένα βίντεο, στο οποίο αποχαιρετάει την Τότεναμ και τους φίλους, τους οποίους θα έχει για πάντα στην καρδιά του, όπως δήλωσε.

«Δύσκολο να περιγράψω με λόγια, πώς να πω αντίο σε έναν σύλλογο και οπαδούς, που έχουν κάνει τόσα πολλά για μένα στην καριέρα μου. Πάντα θα είστε στην καρδιά μου. Ευχαριστώ Τότεναμ, ευχαριστώ τους οπαδούς της», έγραψε στην περιγραφή του βίντεο ο Κέιν.

Δείτε την ανάρτηση του Κέιν στο Twitter

Hard to put into words how to say goodbye to a club and fans who have done so much for me in my career. You will always be in my heart. Thank you Tottenham, thank you Tottenham fans. 💙 pic.twitter.com/L662cyax7p