Μία χρονιά που θα θυμάται για ολόκληρη τη ζωή του ολοκληρώθηκε και ο Ανδρέας Τετέι με ένα σύντομο ποστάρισμα του στα social media ευχαρίστησε τους πάντες για την υποστήριξη που του έδειξαν, ενώ τόνισε ότι η επόμενη σεζόν θα έχει ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες για τον ίδιο, αλλά και για τον Παναθηναϊκό.

Ο Τετέι ξεκίνησε φέτος ως ο βασικός επιθετικός της νεοφώτιστης Κηφισιάς και μέσα σε μερικούς μήνες πήρε τη μεγάλη του μεταγραφή στον Παναθηναϊκό, όπου και καθιερώθηκε στην αρχική 11άδα του Ράφα Μπενίτεθ, ενώ πραγματοποίησε και το ντεμπούτο του με τη «γαλανόλευκη».

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Ανδρέας Τετέι στην ανάρτηση του:

«Μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις, εξέλιξη και αξέχαστες στιγμές. Από δύσκολες μέρες μέχρι όμορφες επιτυχίες, κάθε βήμα μου έμαθε κάτι και με έκανε πιο δυνατό. Ευγνώμων για όσους ήταν δίπλα μου σε όλη τη διαδρομή. Συνεχίζουμε με περισσότερη δουλειά, όνειρα και νέους στόχους μπροστά».



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.