Τενίστας σκότωσε νυχτερίδα με το σερβίς του - Δείτε το βίντεο

Σε αγώνα διπλού στο τουρνουά Challenger στο Πούνε στην Ινδίας μια νυχτερίδα έπεσε νεκρή σε αγώνα τένις.

Το σερβίς του Νίκι Καλιγιάντα Πουνάτσα χτύπησε στον αέρα το άτυχο θηλαστικό, που έπεσε νεκρό στο κορτ.

Δείτε το απίστευτο συμβάν:

It's not often you see something like this 😱



🇮🇳 @nikikpoonacha hit a... BAT! 🦇#ATPChallenger pic.twitter.com/nFAvzAUEND