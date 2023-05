Το απίστευτο σερί του ο Κομάν: Παίρνει πρωτάθλημα κάθε χρόνο σε όλη του την καριέρα

Η Ντόρτμουντ τα έκανε μούσκεμα και η Μπάγερν Μονάχου στέφθηκε πρωταθλήτρια για 11η συνεχόμενη χρονιά, κάτι που επέτρεψε στον Κίνγκσλεϊ Κομάν να συνεχίσει το εξωπραγματικό του σερί.

Ο Γάλλος εξτρέμ, που άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη επί της Κολωνίας, έφτασε τα έντεκα πρωταθλήματα στην επαγγελματική του καριέρα, κατακτώντας από ένα κάθε σεζόν!

Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής είχε ξεκινήσει με 2/2 στην Παρί Σεν Ζερμέν μεταξύ 2013 και 2014 και στη συνέχεια είχε πανηγυρίσει το πρωτάθλημα Ιταλίας το 2015 με τη φανέλα της Γιουβέντους.

Έκτοτε, έχει 8/8 με την Μπάγερν, κάτι που σημαίνει ότι σε έντεκα χρόνια καριέρας, έχει έντεκα τίτλους του πρωταθλητή...

PSG: 2012-13, 2013-14 🏆🏆

Juventus: 2014-15, 2015-16 🏆🏆

Bayern Munich: 2015-2023 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆



26-year-old Kingsley Coman continues his incredible run of league titles, never losing out on the trophy as a professional. 💪 pic.twitter.com/BLucjDdKrf