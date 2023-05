Δημήτρης Σκλαβενίτης: Το Seton Hill University επέλεξε ο 18χρονος rising star που διαπρέπει στις ΗΠΑ

Το πανεπιστήμιο Seton Hill στην Πενσυλβάνια επέλεξε ο Δημήτρης Σκλαβενίτης για να συνεχίσει τις σπουδές και την καριέρα του στο μπάσκετ. Ο 18χρονος point guard (1,93cm), ο οποίος το 2021 κατέκτησε με τις ακαδημίες του Ολυμπιακού το πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων, αποφάσισε πριν από δύο χρόνια να κάνει το μεγάλο βήμα και να διασχίσει τον Ατλαντικό.

Σε ηλικία μόλις 16,5 ετών εντάχθηκε στο HOOSAC Boarding school της Νέας Υόρκης με πλήρη υποτροφία, λαμβάνοντας μέρος σε ένα από τα ανταγωνιστικά αναπτυξιακά πρωτάθλημα, από το οποίο αναδεικνύονται οι μελλοντικοί παίκτες του NBA.

Παράλληλα, επέλεξε ως αντικείμενο των σπουδών του τα οικονομικά στον κλάδο της ναυτιλίας.

Στο HOOSAC για δύο χρόνια ήταν βασικός play maker της ομάδας με Μ.Ο. 18 πόντους, 8 ριμπάουντ και 10 ασίστ ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε εκατοντάδες αθλητές από τις ΗΠΑ, τη Σερβία, την Τουρκία, την Ισπανία κλπ.

Κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς, ο Σκλαβενίτης «έπεσε» στις… κεραίες του Hall of Famer πρώην προπονητή της Εθνικής Ελλάδος και του Παναθηναϊκού, Ρικ Πιτίνο, ο οποίος είχε μάτια πάνω του σε αρκετούς αγώνες μέσω και των βοηθών του.

Ο Σκλαβενίτης πέρσι αναδείχθηκε MVP και most improved player of the year και δέχθηκε αρκετές προτάσεις από κορυφαία αθλητικά σχολεία των ΗΠΑ όπως το Brewster, το New Hampton κ.α.

Ωστόσο, ο ίδιος αποφάσισε να συνεχίσει στο HOOSAC για ακόμα μια χρονιά. Ως ηγέτης της ομάδας του, η οποία ενίσχυσε το ρόστερ της, κατέκτησε με τους συμπαίκτες του υψηλή θέση στο πρωτάθλημα NEPSAC OF NY.

Αυτή τη στιγμή θεωρείται ως ένα από τα καλύτερα «european projects» και φέτος αγωνίστηκε σε πάνω από 100 αγώνες.

Μετά το Πάσχα έλαβε μέρος σε πολλά τουρνουά μέσω της ομάδας «6thborohoops» σε Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον, Βιρτζίνια, Βοστώνη και Πενσυλβάνια αποσπώντας το ενδιαφέρον αρκετών σκάουτερς από ομάδες της D1 (American University, NJIT, UMASS UNIVERSITY, SETTON HILL, University of Chicago κ.α.).

