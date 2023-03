«Στο χέρι της Μπαρτσελόνα πλέον η επιστροφή του Μέσι»

Όλα έχουν πάρει το δρόμο τους για την επιστροφή του Λιονέλ Μέσι στην Μπαρτσελόνα! Σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο Γκαστόν Εντούλ, ο Αργεντινός περιμένει πλέον την απάντηση των «μπλαουγκράνα» για να ξαναγίνει κάτοικος της Βαρκελώνης.



«Εάν ο Μέσι ήταν 100% σίγουρος για την Παρί Σεν Ζερμέν θα είχε ήδη ανανεώσει. Το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να δούμε τώρα είναι αν η Μπαρτσελόνα μπορεί να εγγράψει το συμβόλαιό του ή όχι».



Το συμβόλαιο του Μέσι με την Παρί ολοκληρώνεται το καλοκαίρι και ο 35χρονος δεν έχει δείξει διάθεση να ανανεώσει. Βέβαια, διάφορες ομάδες έχουν κάνει την εμφάνισή τους, όπως η Ίντερ, το MLS καθώς και ομάδες από την Σαουδική Αραβία, ωστόσο ο Λιονέλ θέλει να κλείσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα.



