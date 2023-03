Θέλει να παίξει στο Μουντιάλ του 2026 ο Μέσι

Tώρα που πήρε φόρα... ποιος τον σταματά! Ο Λιονέλ Μέσι παρά το γεγονός ότι κατέκτησε το Μουντιάλ που... έλειπε από τη συλλογή του, φαίνεται πως θέλει να επαναλάβει το κατόρθωμα του στην αμέσως επόμενη διοργάνωση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Marca ο «Pulga» διεμήνυσε τόσο στους συμπαίκτες του όσο και στον Λιονέλ Σκαλόνι πως θέλει διακαώς να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο του 2026, που θα γίνει στη Βόρεια Αμερική (ΗΠΑ, Καναδάς, Μεξικό).

Αν πράγματι γίνει αυτό, ο Αργεντινός σταρ θα σπάσει και ένα ακόμη μυθικό ρεκόρ, αφού θα γίνει ο πρώτος ποδοσφαιριστής με παρουσία σε 6 Μουντιάλ!

🚨🚨✅| Leo Messi has told Scaloni & his teammates that he WILL play the 2026 World Cup with Argentina & participate in it. @RadioMARCA pic.twitter.com/nTLnr9ok4u