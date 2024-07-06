Αγριεμένη Εθνική, «τσαλαπάτησε» τη Σλοβενία στο πρώτο δεκάλεπτο με 32 πόντους

Παρόλο που πολλοί περίμεναν μεγάλο ντέρμπι μεταξύ Ελλάδας και Σλοβενίας στον ημιτελικό του Προολυμπιακού τουρνουά, η Εθνική μπήκε στο παρκέ για να τους διαψεύσει!

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ήταν ασταμάτητη στο πρώτο δεκάλεπτο με άμυνα για σεμινάριο και αποτελεσματική επίθεση. Κάπως έτσι, κατάφερε να ξεφύγει με 32-14, βγάζοντας μπόλικες θεαματικές φάσεις και ξεσηκώνοντας το ΣΕΦ στο πόδι!

Είναι χαρακτηριστικό πως η Ελλάδα έκλεισε την πρώτη περίοδο με 32 πόντους, 10/11 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 3/3 βολές, 13 ριμπάουντ, 7 ασίστ και κανένα λάθος!

Από την άλλη, η Σλοβενία του «άφαντου» Ντόντσιτς είχε 4/9 δίποντα, 2/9 τρίποντα, 0/2 βολές, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 3 λάθη.

