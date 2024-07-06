Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Φιλικό επί αθηναϊκού εδάφους με την ΑΕΚ Λάρνακας στις 13 Ιουλίου

Φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας στις 13 Ιουλίου επί αθηναϊκού εδάφους θα δώσει ο Παναθηναϊκός όπως ενημέρωσε η «πράσινη» ΠΑΕ

Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στη «βάση» του καθώς μετά το φιλικό στο Ζάλτσμπουργκ κόντρα στην Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ, ολοκληρώνει την προετοιμασία του επί αυστριακού εδάφους.

Οι «πράσινοι» με την άφιξη τους στην Αθήνα θα μπουν πλέον στην τελική ευθεία για τα παιχνίδια του δευτέρου προκριματικού γύρου του Europa League όπου και θα αντιμετωπίσουν μια εκ των Μάριμπορ ή Μπότεβ Πλόντβιβ.



Μάλιστα όπως ανακοίνωσε η «πράσινη» ΠΑΕ η ομάδα του Ντιέγκο Αλόνσο, θα δώσει ένα ακόμη φιλικό, το πρώτο της σε ελληνικό έδαφος για τη νέα σεζόν με την ΑΕΚ Λάρνακας με την οποία κοντραρίστηκε και ο ΠΑΟΚ στην Ολλανδία.

Το φιλικό θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 13 Ιουλίου και θα είναι το προτελευταίο πριν την πρώτη σημαντική ευρωπαϊκή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού.
