Στο νοσοκομείο ο Σακίλ Ο'Νιλ - Η ανάρτησή του από το χειρουργικό κρεβάτι

Συναγερμός… τέλος για τον Σακίλ Ο’ Νιλ. Ο θρύλος του ΝΒΑ εισήχθη στο νοσοκομείο, αλλά όχι για τίποτα περισσότερο πέρα από μια προγραμματισμένη επέμβαση.

Ο παλαίμαχος σέντερ και νυν σχολιαστής στο TNT υποβλήθηκε σε αρθροπλαστική στο ισχίο του και αναρρώνει, ενώ σε λίγες μέρες θα επιστρέψει στα καθήκοντά του στην τηλεόραση.

«Σε όσους ανησύχησαν, σας ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε, απλώς έπρεπε να κάνω μια επέμβαση στο ισχίο για έναν τραυματισμό. Είμαι καλά και σας αγαπώ όλους», ανέφερε ο «Σακ», που εκτιμάται πως θα είναι και πάλι στο πάνελ του ΤΝΤ στις 16 Απριλίου, για την έναρξη των playoffs του ΝΒΑ.

to all the people who are worried and concerned. first off , let me say thank you. And lastly no need to worry, just had to get some BBL WORK AKA #hipreplacement. Thanks and love you all. but no need to worry and yes i’m fine. pic.twitter.com/cnmLn58YDy