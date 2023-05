Εθνική Ελλάδας: Ο Πογέτ εξηγεί γιατί έμεινε εκτός αποστολής ο Φορτούνης

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός τόνισε ότι ο διεθνής Έλληνας μέσος δεν ταιριάζει στα πλάνα για τα ματς με Ιρλανδία και Γαλλία

Το σκεπτικό πίσω από την απόφασή του να μην καλέσει τον Κώστα Φορτούνη στα προσεχή ματς των προκριματικών του Euro 2024 απέναντι σε Ιρλανδία (εντός) και Γαλλία (εκτός) επιχείρησε να αναλύσει ο Γκουστάβο Πογέτ, χωρίς πάντως να είναι απόλυτα ξεκάθαρος.

«Μίλησα μαζί του πριν ανακοινώσω τις κλήσεις. Ήταν το πιο δύσκολο τηλεφώνημα που έχω κάνει. Του εξήγησα πως για τα δύο αυτά τα ματς δεν είναι στα αγωνιστικά μου πλάνα. Αν τον καλούσα, θα έπρεπε να αλλάξω το σύστημα. Από 4-3-3 να παίξω ένα 4-2-3-1. Αυτό δεν σημαίνει πως θα απουσιάζει και από τις επόμενες, αφού θα εξαρτηθεί από τα πλάνα, πιθανές απουσίες και τον αντίπαλο. Για μένα ο Μπακασέτας δεν... αγγίζεται, βλέποντας και τα γκολ που έχει βάλει. Αυτοί οι παίκτες που έχουμε καλέσει οι παίκτες που θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε για αυτά τα ματς.», τόνισε ο ομοσπονδιακός προπονητής σε συνάντηση, όχι υπό τη μορφή συνέντευξης Τύπου αλλά περισσότερο κουβέντας. Πρόσθεσε, δε, πως έχει «… μια συγκεκριμένη φιλοσοφία που δεν αλλάζει και έτσι όπως προετοιμάζεται η ομάδα, δεν χωρά στα πλάνα. Δεν επιλέγω απαραίτητα τους καλύτερους ποδοσφαιριστές, αλλά εκείνους που ταιριάζουν περισσότερο και αγωνίζονται καλύτερα στη θέση τους », αλλά και πως «… δεν θα αλλάξει η στρατηγική και η φιλοσοφία για να χωρέσει ένας παίκτης στο ρόστερ».

Μάλιστα, δήλωσε με σαφήνεια πως ο αποκλεισμός του Φορτούνη δεν σχετίζεται με... εξωαγωνιστικά ζητήματα και τη διαμάχη του Ολυμπιακού με την ΕΠΟ. «Τίποτα από όσα έχουν ειπωθεί δεν ισχύει. Ούτε για τον Μπαλτάκο, ούτε τίποτα», σημείωσε.

Ο Ουρουγουανός προπονητής αναφέρθηκε και σε άλλα πρόσωπα ονομαστικά. Για τον Κωνσταντίνο Τζολάκη ανέφερε ότι «…είναι ευχάριστο ότι έχουμε αρκετές καλές περιπτώσεις τερματοφυλάκων και θέλαμε να δούμε ένα νέο παιδί». Επίσης μίλησε και για τον Σωκράτη Διούδη. «Είμαι εντυπωσιασμένος με μερικούς γκολκίπερ. Θα θυμάμαι για πάντα τον περασμένο Ιούνιο και τον Διούδη», τόνισε.

Σχετικά με τη μη κλήση του Ανδρέα Ντόη είπε: «Έχουμε 33-34 παίκτες στην προεπιλογή, ο Ντόη είναι μέσα σε αυτούς. Τον παρακολουθήσαμε, έχει έναν χρόνο στο υψηλό επίπεδο και τον έχουμε δει σε πολλά παιχνίδια. Δεν τον είδαμε σταθερά με έναν παρτενέρ. Τη μια έπαιζε στο πλάι του Σισέ, την άλλη με τον Μπα, την άλλη με τον Παπασταθόπουλο. Έχουμε μια εικόνα αλλά θεωρήσαμε πως ακόμη δεν είναι έτοιμος να μπει να βοηθήσει την ομάδα».

Για τους επιθετικούς και αν θα έχει τέσσερις στις κλήσεις (Παυλίδης, Γιακουμάκης, Ιωαννίδης και Δουβίκας) είπε: «… θα δούμε την επόμενη εβδομάδα που θα βγουν οι κλήσεις».

Όσο για τον Μανώλη Σάλιακα ανέφερε πως «… είναι στη μεγάλη μας λίστα, σε μια θέση (σ.σ. δεξί μπακ) που τον προηγούμενο χρόνο δεν είχαμε αρκετές επιλογές, αλλά πλέον έχουμε πολλές επιλογές», ενώ μίλησε για τον Γιάννη Κωνσταντέλια αναφερόμενος στους παίκτες που τον εντυπωσίασαν: «Ο Κωνσταντέλιας με έχει εντυπωσιάσει. Είναι μία μεγάλη και ευχάριστη έκπληξη η εξέλιξή του».

Και για τον Δημήτρη Κολοβέτσιο σημείωσε πως «… είναι ένας παίκτης που γνωρίζω από την ΑΕΚ. Πάντα τα δίνει όλα και τον παρακολουθούμε. Δεν έχει κληθεί αλλά δεν έχει τελειώσει από την Εθνική».

Παράλληλα αναφέρθηκε στον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο. «Πήραμε άδεια από τη Σπόρτινγκ για να έρθει για προπονήσεις μαζί μας την άλλη εβδομάδα. Θέλουμε να τον δούμε και να τον γνωρίσουμε σε αυτό το επίπεδο», υπογράμμισε.

Ο Γκουστάβο Πογέτ τόνισε πως θέλει να δει τον κόσμο κοντά στην Εθνική στο ματς με την Ιρλανδία στην Opap Arena και ζήτησε τη βοήθεια των ΜΜΕ προς αυτή την κατεύθυνση. «Για αυτές τις ημέρες ας βγάλουμε τις φανέλες των ομάδων μας και ας φορέσουμε αυτήν της Εθνικής. Θυμάμαι πως όταν είχα έρθει, το πρώτο ντέρμπι ήταν με τον Παναθηναϊκό. Ήταν σαν... πόλεμος. Welcome to Greece. Θέλουμε sold out, να έρθει ο Εμπαπέ στην Ελλάδα και να νιώσει τον παλμό και την ατμόσφαιρα της εξέδρας», είπε χαρακτηριστικά.

Ανέφερε πως «… είναι διαφορετικά τα ματς με Ιρλανδία και Γαλλία αλλά η φιλοσοφία μας ίδια, με μικρές διαφοροποιήσεις», χαρακτηρίζοντας «πολύ σημαντικό το ματς με την Ιρλανδία. Δεν μπορώ να σας πω πώς θα παίξουμε. Θα είναι λίγο διαφορετική η προσέγγιση για τον αγώνα με τη Γαλλία. Το παιχνίδι - κλειδί για εμάς είναι η Ιρλανδία. Είναι πολύ σημαντικό να πάμε στη Γαλλία και να έχουμε έξι πόντους».

Ξεκαθάρισε, πάντως, κάνοντας αναφορά και στις πρόσφατες δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο περί επιτυχίας και αποτυχίας πως «…δεν θα είναι αποτυχία αν δεν προκριθούμε στο Euro 2024». Όπως επισήμανε, «Θα διεκδικήσουμε την πρόκριση, μέσα από την προκριματική διαδικασία. Το τονίζω σε κάθε συζήτηση με τους παίκτες. Γνωρίζουμε πως δεν θα είναι εύκολο παίζοντας με Γαλλία, Ολλανδία και Ιρλανδία. Όμως θα προσπαθήσουμε. Αν δεν τα καταφέρουμε, υπάρχει και η διαδικασία του Μαρτίου από το Nations League. Ζω από τα αποτελέσματα και το ξέρω αυτό. Δεν θέλω να έχω δουλειά απλά για να έχω δουλειά. Φυσικά και θέλουμε την πρόκριση και θέλω να προκριθώ».

Εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη μικρή παρουσία Ελλήνων στο ελληνικό πρωτάθλημα λέγοντας: «Είναι καταστροφικό να μην χρησιμοποιούν οι ομάδες αρκετούς Έλληνες ποδοσφαιριστές. Είναι πρόβλημα για έναν ομοσπονδιακό προπονητή. Ίσως θα ήταν λύση να παίζουν στις Β’ ομάδες, αλλά κι αυτό δεν είναι εύκολο. Ελπίζω του χρόνου να έχουμε καλύτερες πορείες στην Ευρώπη, ώστε οι παίκτες να έχουν περισσότερες παραστάσεις».

Επανέλαβε πως «… πρέπει να δημιουργηθεί ένα προπονητικό κέντρο, πιέζω προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ουρουγουάη όταν απέκτησε το δικό της αθλητικό συγκρότημα άλλαξε επίπεδο. Πρέπει να το κάνουμε αυτό. Πρέπει να το κάνουμε όλοι μαζί. Να είμαστε όλοι μαζί με τον κόσμο. Θέλω να κάνουμε πράγματα για την επόμενη μέρα. Ελπίζω και πιστεύω να έχουν μπει οι βάσεις μέχρι να φύγω από εδώ. Εάν έχω μείνει εδώ tr;ia χρόνια και δεν έχουμε προπονητικό τότε η ευθύνη θα είναι σε μένα. Δεν είναι εύκολο αλλά το προσπαθούμε.».

Όσο για το δικό του μέλλον; «Έχω συμβόλαιο μέχρι τον Δεκέμβριο. Θα δούμε τι θα γίνει μετά από εκεί. Εάν προκριθούμε τότε υπάρχει ρήτρα ανανέωσης για μερικούς μήνες ακόμα », κατέληξε.

Τέλος, χαρακτήρισε εντυπωσιακό το πρωτάθλημα και... αναπόφευκτες τις αντιπαραθέσεις των ομάδων, αλλά σημείωσε πως δεν έχουν επηρεάσει τις σχέσεις των διεθνών και το κλίμα στην Εθνική. Κλείνοντας, υποσχέθηκε πως ένας από τους στόχους του είναι να μάθει ελληνικά και έχει ήδη ξεκινήσει την προσπάθειά του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.