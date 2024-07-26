Update για Ποντένσε. Τι βλέπουν οι Άγγλοι σήμερα για τον Ολυμπιακό και τον Πορτογάλο

Το Athletic, ένα από τα κορυφαία αγγλικά Μέσα, έχει σήμερα ρεπορτάζ Γουλβς, με ξεχωριστή αναφορά στον Ποντένσε, και βασική φωτογραφία του στο σχετικό δημοσίευμα, με τίτλο, «οι μεταγραφικές αποφάσεις που πρέπει να πάρει η Γουλβς: ο διάδοχος του Κίλμαν, το σχέδιο για Ποντένσε, η αβεβαιότητα για Νέτο».

Σε αυτό που μας ενδιαφέρει για τον Ολυμπιακό, περί Ποντένσε, η έγκυρη αγγλική ιστοσελίδα The transfer decisions Wolves need to make: Kilman replacement, Podence plan, Neto uncertainty αναφέρει τα εξής, με υπότιτλο, «παραμένει ο Ποντένσε;»:

«Για μεγάλο μέρος του καλοκαιριού μέχρι στιγμής, ο Ντανιέλ Ποντένσε φαινόταν να ανήκει στην ίδια κατηγορία με τον Γκέδες και τον Σίλβα, αλλά σε αντίθεση με τους δύο παραγκωνισμένους συμπαίκτες του, ο 28χρονος διεθνής Πορτογάλος ακραίος κυνηγός καλωσορίστηκε ξανά στην ομάδα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, στο αθλητικό κέντρο στην Ισπανία, στη Μαρμπέγια.

Στη συνέχεια, ο προπονητής Ο’ Νιλ μίλησε για την επιθυμία του να κρατήσει τον Ποντένσε για την επόμενη σεζόν, παρόλο που προηγουμένως είχε κάνει έντονο σχόλιο σχετικά με την κουλτούρα της ομάδας, όταν απαντούσε σε ερωτήσεις σχετικά με αυτόν.

Τα τελευταία σχόλια του προπονητή της Γουλβς επιφυλάσσονταν σε μεγάλο βαθμό με αναφορές στα μπάτζετ και τις ανάγκες του ποδοσφαιριστή, οπότε εξακολουθεί να φαίνεται πιθανό ότι ο Ποντένσε θα προχωρήσει σε μία μεταγραφή, με τον ολυμπιακό να θέλει να τον υπογράψει μόνιμα, αφού πέρασε εκεί την περασμένη σεζόν ως δανεικός.

Αλλά αυτό, η αποχώρηση του, που φαινόταν να είναι μία ξεκάθαρη απόφαση, έχει γίνει τώρα ελαφρώς λιγότερο».

Είναι αυτό που λέμε ότι από κάθε πλευρά επιβεβαιώνεται ότι θα έχουμε συνέχεια...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.