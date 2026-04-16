Ο Χρήστος Μουζακίτης αποτελεί ένα πρότζεκτ το οποίο παρακολουθεί η… μισή Ευρώπη. Ανάμεσα στις ομάδες και η Γιουβέντους, η οποία ενδιαφέρεται για τον ταλαντούχο μέσο και φέρεται διατεθειμένη να προχωρήσει παρακάτω.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η «Tuttosport», ο μάνατζερ του 18χρονου, Βασίλης Ρόβας, βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο των «μπιανκονέρι» στην Κοντινάσα και είχε συνάντηση με τον Τζόρτζιο Κιελίνι, τον θρύλο της Γηραιάς Κυρίας που έχει πόστο πλέον στο κλαμπ.

«Ο Κιελίνι διαπραγματεύεται για το ελληνικό διαμάντι», αναφέρει η ιταλική εφημερίδα για τη συζήτηση των δύο πλευρών.

Ο Μουζακίτης μετράει 72 συμμετοχές με 3 γκολ και 7 ασίστ με τα ερυθρόλευκα την τελευταία διετία, με τις εμφανίσεις του σε Ελλάδα και κυρίως στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις να έχουν μαγνητίσει τα βλέμματα αρκετών ενδιαφερόμενων.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.