Ψάχνει το δεύτερο βήμα στον δρόμο για τον μεγάλο στόχο της πρόκρισης στην κυρίως φάση (League Phase) του φετινού Champions League ο ΠΑΟΚ!

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα τεθεί απόψε (13/8, 20:30, Novasports Prime, bwinΣΠΟΡ FM 94.6, sport-fm.gr) αντιμέτωπος με την πρωταθλήτρια Σουηδίας, Μάλμε, στη Θεσσαλονίκη και στο γήπεδο της Τούμπας, ψάχνοντας τη νίκη που θα του χαρίσει και την πολυπόθητη πρόκριση στον επόμενο και τελευταίο προκριματικό γύρο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης!

Στο παιχνίδι της προηγούμενης εβδομάδας, οι Σουηδοί μπήκαν δυνατά στην έδρα τους και προηγήθηκαν με κεφαλιά του Γιάνσον στο 28, πριν ο Τάισον ισοφαρίσει λίγο πριν τη λήξη τυ πρώτου ημιχρόνου (42’). Η Μάλμε πήρε ξανά το προβάδισμα στο 67’, με τον ΠΑΟΚ να ισοφαρίζει για το τελικό 2-2 με γκολ του Μπάμπα στο 75’, ο οποίος διαμόρφωσε το αποτέλεσμα που αφήνει… ορθάνοιχτην την υπόθεση-πρόκριση ενόψει της αποψινής κρίσιμης ρεβάνς.

Ο Ρασβάν Λουτσέσκου δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του τραυματία Ισπανού μπακ, Γιόνι Ότο, ο οποίος δύσκολα θα προλάβει να είναι έτοιμος και για την πρεμιέρα της ομάδας του στη φετινή Stoiximan Super League, κόντρα στον Πανσερραϊκό (17/8, 20:00), ενώ εκτός αποστολής έμεινε επίσης ο… φευγάτος, Τροστ-Εκόνγκ.

«Η Μάλμε έχει εμπειρία στην Ευρώπη, έχει δώσει πολλά παιχνίδια σε γεμάτα γήπεδα, αλλά για μας θα είναι πολύ σημαντικό γιατί θα μας δώσει ενέργεια ο κόσμος μας. Στη Σουηδία ήταν ένα σκληρό παιχνίδι, κάθε ομάδα θα μπορούσε να κερδίσει και πήραμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Είχαμε μια εβδομάδα επιπλέον να προετοιμαστούμε και να παρουσιάσουμε καλύτερο πρόσωπο μετά και τα τρία πρώτα ματς της Ευρώπης, όπου είχαμε καλά αποτελέσματα», δήλωσε μεταξύ άλλων ενόψει της αναμέτρησης ο Ρουμάνος τεχνικός.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ: Κοτάρσκι, Τσιφτσής, Ταλιχμανίδης, Βιεϊρίνια, Σάστρε, Κεντζιόρα, Κουλιεράκης, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Θυμιάνης, Τσιγγάρας, Καμαρά, Σβαμπ, Οζντόεφ, Μουργκ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Α.Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Τισσουντάλι, Μπράντον, Τσάλοφ.

Όσον αφορά τη Μάλμε, βρίσκεται από χθες (12/8) στη Θεσσαλονίκη, έχοντας διαθέσιμο το μεγάλο της αστέρι, Σεμπάστιαν Νάνασι, ο οποίος απουσίασε από το τελευταίο της παιχνίδι λόγω μιας ίωσης που τον ταλαιπώρησε. Το περασμένο Σάββατο (10/8), η Μάλμε έπαιξε για το πρωτάθλημα της χώρας της, αντιμετωπίζοντας αρκετές δυσκολίες αλλά φεύγοντας τελικά με το διπλό (1-0) από την έδρα της Χάλμσταντ, χάρη σε ένα γκολ του Πένια από το 31’ του ματς.

Πιθανές ενδεκάδες:

ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου): Κοτάρσκι – Σάστρε, Κεντζιόρα, Κουλιεράκης, Μπάμπα – Οζντόεφ, Καμαρά – Ζίβκοβιτς, Μουργκ, Τάισον – Μπράντον

Μάλμε (Ρίντστρομ): Ντάλιν – Στρίγκερ Λάρσεν, Γιάνσον, Ζάτερστρομ, Μπουσανέγιο – Νάνασι, Πένια, Γιόνσεν, Μπόλιν – Τελίν, Μποτεΐμ

Διαιτητής: Μάρκο Ντι Μπέλο (Ιταλία)

Βοηθοί: Τζιοβάνι Μπατσίνι, Αντρέα Ζινιαρέλι

Τέταρτος: Τζιοβάνι Αϊρόλντι

VAR: Βαλέριο Μαρίνι

AVAR: Φρανσέσκο Μεραβίλια

