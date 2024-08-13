Mε το μυαλό στο Άμστερνταμ και την πρόκριση είναι άπαντες στον Παναθηναϊκό.

Οι «πράσινοι» μετά την ήττα με σκορ 1-0 από τον Άγιαξ στο ΟΑΚΑ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Εuropa League, έχουν πλεον μπει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους για τη ρεβάνς της «Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα».

Όλοι στο «τριφύλλι» γνωρίζουν ότι πρόκειται για μια πολύ δύσκολη αναμέτρηση και ένα έργο... βουνό, ωστόσο η πίστη για την ανατροπή υπάρχει τόσο στον Ντιέγκο Αλόνσο όσο και στους ποδοσφαιριστές.

Ο 49χρονος Ουρουγουανός τεχνικός προσανατολίζεται σε ορισμένες αλλαγές, αλλά μόνο σε πρόσωπα και όχι σε φιλοσοφία, καθώς το σκεπτικό της πίεσης ψηλά, αλλά και της γρήγορης μετάβασης, είναι τα στοιχεία εκείνα τα οποία μπορούν να είναι κομβικά στο να πετύχει ένα γρήγορο γκολ ο Παναθηναϊκός και να φέρει ξανά στα ίσα την υπόθεση πρόκριση.

Συγκεκριμένα για την ενδεκάδα πολλές πιθανότητες συγκεντρώνει ο Φώτης Ιωαννίδης, αντί του Γερεμέγεφ, καθώς ο αρχηγός της ομάδας, είχε τη σωστή νοοτροπία στο πρώτο ματς από την στιγμή που πέρασε στο ματς ως αλλαγή, ενώ είναι ένας εκ των παικτών που μπορούν να αλλάξουν τη ροή του ματς.

Υποψήφιοι για το αρχικό σχήμα μεταξύ άλλων είναι ο Τετέ, αλλά και ο Μαξίμοβιτς, κάτι το οποίο, ωστόσο θα κριθεί στις τελευταίες δοκιμές του Αλόνσο.

