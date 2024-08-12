Λογαριασμός
Παρελθόν κι επίσημα ο Φεράρι από Άρη

Τέλος τη Δευτέρα από τον Άρη ο Φράνκο Φεράρι, όπως ανακοίνωσε η «κίτρινη» ΠΑΕ

Φεράρι

Επίσημα παρελθόν αποτελεί τη Δευτέρα από τον Άρη ο Φράνκο Φεράρι. Οι «κίτρινοι» ανακοίνωσαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Ιταλό μπακ, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του στην ομάδα.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει τη λύση –κοινή συναινέσει- της συνεργασίας της με τον Franco Ferrari.

H ΠΑΕ ΑΡΗΣ ευχαριστεί τον ποδοσφαιριστή για την προσφορά του στην ομάδα μας και του εύχεται καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».

TAGS: Άρης ποδόσφαιρο
