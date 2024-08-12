Παρελθόν κι επίσημα ο Φεράρι από Άρη

Επίσημα παρελθόν αποτελεί τη Δευτέρα από τον Άρη ο Φράνκο Φεράρι. Οι «κίτρινοι» ανακοίνωσαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Ιταλό μπακ, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του στην ομάδα.
Αναλυτικά, η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει τη λύση –κοινή συναινέσει- της συνεργασίας της με τον Franco Ferrari.
H ΠΑΕ ΑΡΗΣ ευχαριστεί τον ποδοσφαιριστή για την προσφορά του στην ομάδα μας και του εύχεται καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».
Πηγή: sport-fm.gr
