Παρελθόν κι επίσημα ο Φεράρι από Άρη

Επίσημα παρελθόν αποτελεί τη Δευτέρα από τον Άρη ο Φράνκο Φεράρι. Οι «κίτρινοι» ανακοίνωσαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Ιταλό μπακ, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του στην ομάδα.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει τη λύση –κοινή συναινέσει- της συνεργασίας της με τον Franco Ferrari.

H ΠΑΕ ΑΡΗΣ ευχαριστεί τον ποδοσφαιριστή για την προσφορά του στην ομάδα μας και του εύχεται καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».

