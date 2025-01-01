Γενέθλιο έτος το 2025 για τον ΟΦΗ, ο οποίος συμπληρώνει φέτος τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του.



Κάπως έτσι, λοιπόν, οι άνθρωποι της κρητικής ομάδας φρόντισαν να υποδεχτούν τον καινούργιο χρόνο με ένα συγκινητικό video, σχετικό με την… περίσταση



«100 χρόνια ΟΦΗ. Ένας αιώνας πάθους και δόξας. Από γενιά σε γενιά, η αγάπη για τον ΟΦΗ μας, παραμένει άσβεστη. Όλοι μαζί για τα επόμενα 100», ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα που το συνόδευε.

1️⃣0️⃣0️⃣ χρόνια ΟΦΗ 🏁



Ένας αιώνας πάθους και δόξας 🔥

Από γενιά σε γενιά, η αγάπη για τον ΟΦΗ μας, παραμένει άσβεστη 🔥

Όλοι μαζί για τα επόμενα 100 🏴‍☠️ #100XRONIAOFI #ofifamily #oficretefc #monoOFI pic.twitter.com/S3sI0CWyGz January 1, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.