100 χρόνια ΟΦΗ, ένας αιώνας πάθους και δόξας (βίντεο)

Γενέθλιο έτος το 2025 για τον ΟΦΗ - Οι άνθρωποι της ομάδας υποδέχτηκαν τον καινούργιο χρόνο με ένα συγκινητικό video

ΟΦΗ

Γενέθλιο έτος το 2025 για τον ΟΦΗ, ο οποίος συμπληρώνει φέτος τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του.

Κάπως έτσι, λοιπόν, οι άνθρωποι της κρητικής ομάδας φρόντισαν να υποδεχτούν τον καινούργιο χρόνο με ένα συγκινητικό video, σχετικό με την… περίσταση

«100 χρόνια ΟΦΗ. Ένας αιώνας πάθους και δόξας. Από γενιά σε γενιά, η αγάπη για τον ΟΦΗ μας, παραμένει άσβεστη. Όλοι μαζί για τα επόμενα 100», ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα που το συνόδευε.

Πηγή: sport-fm.gr

