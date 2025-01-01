Μαρινάκης: «Κάναμε μεγάλα βήματα με τη Νότιγχαμ το 2024, θα συνεχίσουμε για μεγαλύτερες επιτυχίες το 2025»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την πορεία της Νότιγχαμ το 2024, αλλά και τις φιλοδοξίες του για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο νέο έτος. Στο μήνυμά του για την αλλαγή του χρόνου ο ιδιοκτήτης του αγγλικού συλλόγου αναφέρει:



«Εύχομαι σε ολόκληρη την οικογένεια της Νότιγχαμ – τους υπέροχους φιλάθλους μας, τους παίκτες μας, τον προπονητή μας και το προσωπικό μας – μια νέα χρονιά γεμάτη ευτυχία, υγεία και επιτυχίες!



Το 2024, κάναμε μεγάλα βήματα προς τα εμπρός στο όνειρό μας για να επιστρέψουμε τη Νότιγχαμ στα υψηλότερα κλιμάκια της Premier League και του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Τελειώσαμε τη χρονιά δεύτεροι στη βαθμολογία, έχοντας δει μερικές απίστευτες επιδόσεις και έχοντας κερδίσει τους καλύτερους. Αυτό το πετύχαμε μετά από σκληρή δουλειά, συντροφικότητα και ταπεινότητα, εντός και εκτός γηπέδου!



Δείξαμε επίσης το 2024 ότι όλοι νοιαζόμαστε βαθιά για την κοινότητά μας και ότι αυτός ο μεγάλος οργανισμός μπορεί να είναι μια αληθινή δύναμη για το καλό στην κοινωνία μας. Αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι του ποιοι είμαστε και τι σημαίνει να είσαι περήφανο μέλος της οικογένειας της Φόρεστ.



Το 2025, θα συνεχίσουμε να κερδίζουμε και θα συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε για ολοένα και μεγαλύτερες επιτυχίες παραμένοντας ταπεινοί και ενωμένοι! Όλοι μας θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό τη χρονιά που έρχεται – είτε στις κερκίδες, είτε στο γήπεδο, είτε στα γραφεία – για να προωθήσουμε περαιτέρω τις μεγάλες φιλοδοξίες μας για το μέλλον της Νότιγχαμ!



Καλή χρονιά, γεμάτη υγεία, επιτυχίες και ευτυχία. Ας συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε!».

Below follows a New Year’s message from the owner of Nottingham Forest, Evangelos Marinakis:



I wish the entire Forest Family – our magnificent supporters, our players, our coach, and our staff – a New Year filled with happiness, health and success!



In 2024, we made great… pic.twitter.com/9LMKK14Y3G December 31, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.