Παναθηναϊκός: Με Σλούκα αλλά χωρίς Παπαπέτρου στην Κωνσταντινούπολη Αθλητικά 10:00, 16.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

13

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο Κώστας Σλούκας είναι στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αυριανό αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε. Εκτός ο Ιωάννης Παπαπέτρου και ο Ντίνος Μήτογλου