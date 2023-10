Παναθηναϊκός: Το εναλλακτικό σχέδιο του Γιοβάνοβιτς για τα στόπερ Αθλητικά 08:01, 16.10.2023 linkedin

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά και τον τραυματισμό του Έρικ Πάλμερ-Μπράουν ο οποίος θα απουσιάσει για έναν μήνα, θα επιχειρήσει να ενεργοποιήσει το Plan B για τα μετόπισθεν του Παναθηναϊκού