Παγκάκης: Η ενδεκάδα με τριάδα και χωρίς, ο Παναθηναϊκός κρίνει το ματς (pod)

Τα playoff της Stoiximan Super League ξεκινάνε και ο Νίκος Παγκάκης μιλάει ενόψει του ντέρμπι της Κυριακής ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στην πιθανή εντεκάδα που θα κατεβάσει ο Ρουί Βιτόρια στον αγώνα με τους «ερυθρολεύκους». Ενώ τονίζει το τι πρέπει να κάνει το «Τριφύλλι» στο ματς του Φαλήρου!

Πηγή: skai.gr

