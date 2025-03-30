Λογαριασμός
Παγκάκης: Η ενδεκάδα με τριάδα και χωρίς, ο Παναθηναϊκός κρίνει το ματς (pod)

Ο Νίκος Παγκάκης κάνει μια σοβαρή προσέγγιση για τον τρόπο που θα παίξει το «τριφύλλι» στο φαληρικό ντέρμπι  

Παναθηναϊκός

Τα playoff της Stoiximan Super League ξεκινάνε και ο Νίκος Παγκάκης μιλάει ενόψει του ντέρμπι της Κυριακής ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στην πιθανή εντεκάδα που θα κατεβάσει ο Ρουί Βιτόρια στον αγώνα με τους «ερυθρολεύκους». Ενώ τονίζει το τι πρέπει να κάνει το «Τριφύλλι» στο ματς του Φαλήρου!

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Πηγή: skai.gr

