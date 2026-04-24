Ακύρωσε την ποινή του Ταϊρίκ Τζόουνς το ΑΣΕΑΔ! Ο Αμερικανός σέντερ ο οποίος είχε τιμωρηθεί με 3 αγωνιστικές και πρόστιμο 30 χιλ. ευρώ για χειρονομία που έκανε προς του οπαδούς του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι της Stoiximan GBL, θα επιστρέψει πιο άμεσα από το αναμενόμενο στα παρκέ!

Συγκεκριμένα ο Ολυμπιακός, είχε προσφύγει στο αρμόδιο όργανο μετά και την εξοντωτική ποινή που είχε επιβληθεί στον παίκτη της ομάδας και δικαιώθηκε, αφού πλέον οι τρεις αγωνιστικές - εκ των οποίων εξέτισε τη μια - σβήνονται και διατηρείται μόνο το πρόστιμο.

Έτσι αν ο Τζόουνς είναι έτοιμος αγωνιστικά, θα μπορεί να αγωνιστεί και στην τελευταία αγωνιστική της regular season της GBL στη SUNEL Arena κόντρα στην ΑΕΚ το Σάββατο 25/4 στις 18:15.

