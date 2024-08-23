Άρης: «Να προστατέψουμε το σπίτι μας, ώστε να μην κλείσει ποτέ ξανά»

Τη στήριξη του κόσμου του θα έχει ο Άρης στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό (24/08, 20:00).



Οι Θεσσαλονικείς εξέδωσαν ανακοίνωση, εφιστώντας την προσοχή σε όσους βρεθούν στο γήπεδο των Σερρών προκειμένου να αποφευχθεί νέα τιμωρία, μετά από εκείνη με μια αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών για τα όσα συνέβησαν στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Άρη:

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ εφιστά την προσοχή των φιλάθλων της, που θα παραβρεθούν αύριο, Σάββατο, στο Δημοτικό γήπεδο Σερρών για να παρακολουθήσουν τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό.Μετά την ποινή κεκλεισμένων των θυρών για μια αγωνιστική, που μας επιβλήθηκε για το Περιστέρι, η ομάδα μας είναι υπότροπη. Κάτι που σημαίνει ότι όσοι βρεθούν στο γήπεδο των Σερρών θα πρέπει να έχουν υποδειγματική συμπεριφορά και να μην δώσουν το παραμικρό δικαίωμα.Δεδομένου ότι μετά το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν με τον Αστέρα Τρίπολης (31/08), στο οποίο θα εκτίσουμε την ποινή μας, ο επόμενος αγώνας στο Κλεάνθης Βικελίδης είναι με τον Ολυμπιακό, χρειάζεται αυξημένη προσοχή αύριο από όλους.Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να κυλήσουν όλα ομαλά και εκφράζει τη βεβαιότητα ότι ο καθένας από εσάς, που θα βρεθεί στις Σέρρες, αλλά και όλοι μαζί, θα συμβάλετε προς την κατεύθυνση αυτή.Οφείλουμε να προστατέψουμε την ομάδα μας και το «σπίτι» μας, ώστε το Κλεάνθης Βικελίδης να μην κλείσει ποτέ ξανά.Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται με τον τρόπο που έχει γνωστοποιήσει η ΠΑΕ.Αύριο στηρίζουμε την προσπάθεια των παικτών μας μόνο με τη φωνή και τον παλμό μας. Προσέχουμε και τον διπλανό μας. Δεν πρέπει να συμβεί το παραμικρό που θα θέσει σε κίνδυνο ξανά την ομάδα μας και την έδρα μας.Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ευχαριστεί εκ των προτέρων όσους θα βρεθούν στις Σέρρες για να βοηθήσουν την ομάδα μας και εκφράζει τη σιγουριά ότι η παρουσία τους θα είναι υποδειγματική.Όλοι μαζί για τη νίκη!».

