«Ο Παναθηναϊκός ''βλέπει'' τον αρχισκόρερ του βουλγαρικού πρωταθλήματος, Ιβαΐλο Τσότσεφ»

Την περίπτωση του Ιβαΐλο Τσότσεφ αναφέρουν στη Βουλγαρία ότι εξετάζει ο Παναθηναϊκός.

Πρόκειται για 30χρονο άσο της ΤΣΣΚΑ 1948, ο οποίος παρότι χαφ αποτελεί τον αρχισκόρερ του εγχώριου πρωταθλήματος. Συγκεκριμένα, ολοκλήρωσε τη σεζόν με 24 τέρματα -τα 21 εξ αυτών στην Efbet Liga- και τέσσερις ασίστ.

«Ο ελληνικός γίγαντας Παναθηναϊκός φέρεται να κοιτάζει να κινηθεί για τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος της Βουλγαρίας και μέσο της ΤΣΣΚΑ 1948, Ιβαΐλο Τσότσεφ», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ρεπόρτερ Metodi Shumanov.

