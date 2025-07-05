Λογαριασμός
Νότιγχαμ Φόρεστ: Ανακοίνωσε τον Ιγκόρ Ζεσούς με 11,5 εκ. ευρώ

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου Βραζιλιάνου επιθετικού, Ιγκόρ Ζεσούς, από την Μποταφόγκο

Ιγκόρ Ζεσούς

Ολοκλήρωσε σημαντική μεταγραφή η Νότιγχαμ Φόρεστ. Η ομάδα της Premier League και ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη, ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου Βραζιλιάνου επιθετικού, Ιγκόρ Ζεσούς, βγάζοντας από τα ταμεία της 11,5 εκατ. ευρώ για να τον αγοράσει από την Μποταφόγκο.

Ο Ζεσούς, ο οποίος αγωνίστηκε για τελευταία φορά με την πρώην πλέον ομάδα του, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων σκοράροντας δύο φορές, έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας, αποχωρώντας από την Μποταφόγκο μετά από μία σεζόν, 28 εμφανίσεις και 9 γκολ.

Πηγή: sport-fm.gr

