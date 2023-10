«Άλωσε» το ΟΑΚΑ με… διαστημική παράταση ο Ολυμπιακός Αθλητικά 23:20, 06.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

13

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι Γουόκαπ και Σλούκας δεν κατάφεραν να καθορίσουν τον νικητή στην κανονική διάρκεια, με τον Ολυμπιακό να κάνει μία καταιγιστική παράταση και να νικά 88-78 τον Παναθηναϊκό, μέσα στο ΟΑΚΑ!