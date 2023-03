Μπάγερν Μονάχου: Υπογράφει μέχρι το 2025 ο Τόμας Τούχελ

Νέα σελίδα για την Μπάγερν, καθώς μετά την απόλυση του Γιούλιαν Νάγκελσμαν, η ομάδα του Μονάχου αναμένεται να ανακοινώσει τη συνεργασία της με τον Τόμας Τούχελ.

Ο Γερμανός τεχνικός επιστρέφει στην πατρίδα του μετά από έξι σεζόν και τις επόμενες ώρες θα είναι και επίσημα ο νέος προπονητής των Βαυαρών, καθώς θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας για 2.5 χρόνια, μέχρι το καλοκαίρι του 2025.

Μάλιστα, θα πιάσει άμεσα δουλειά, καθώς θα συνομιλήσει με όλους τους ποδοσφαιριστές, αλλά και τους ανθρώπους του συλλόγου, ενώ η πρώτη προπόνηση είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Δεύτερα (27/3).



Να σημειωθεί πως ο Τούχελ ήταν εξ αρχής θετικός στο να καθίσει στην άκρη του πάγκου των πρωταθλητών Γερμανίας και η μεταξύ τους συμφωνία είχε επέλθει πριν αποφασιστεί το τέλος της συνεργασίας με τον Νάγκελσμαν, ο οποίος θα πληρώνεται κανονικά, μέχρι να βρει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

