Μονέκε: «Ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει στο ΣΕΦ, φάουλ στον Χέις-Ντέιβις»

Ο Τσίμα Μονέκε σχολίασε την μπασκετική επικαιρότητα στην εκπομπή «Triple Threat Show».
Ο Νιγηριανός ψηλός έκανε τη δική του πρόβλεψη για το επικείμενο Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός του ΣΕΦ.
Παράλληλα, δεν δίστασε να… αποδοκιμάσει τους διαιτητές για το non-call στο σουτ του Χέις-Ντέιβις, στην τελευταία φάση του αγώνα του Τριφυλλιού απέναντι στην Παρί.
