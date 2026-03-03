Μονέκε: «Ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει στο ΣΕΦ, φάουλ στον Χέις-Ντέιβις»

Ο Τσίμα Μονέκε σχολίασε την μπασκετική επικαιρότητα στην εκπομπή «Triple Threat Show».

Ο Νιγηριανός ψηλός έκανε τη δική του πρόβλεψη για το επικείμενο Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός του ΣΕΦ.

Παράλληλα, δεν δίστασε να… αποδοκιμάσει τους διαιτητές για το non-call στο σουτ του Χέις-Ντέιβις, στην τελευταία φάση του αγώνα του Τριφυλλιού απέναντι στην Παρί.

Πηγή: skai.gr

