Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλει να δει έναν Ολυμπιακό με… ευρωπαϊκή νοοτροπία στα πλέι οφ της Super League, ζητώντας από τους παίκτες του να αγγίξουν τα επίπεδα απόδοσης που είχαν δείξει στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπαίνουν στην τελική ευθεία της σεζόν με ξεκάθαρο στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος και ο Βάσκος τεχνικός επιμένει στην ένταση, τη συγκέντρωση και τη «δίψα» που χαρακτήρισε την ευρωπαϊκή τους παρουσία.

Στο εσωτερικό της ομάδας τονίζεται πως ο Ολυμπιακός χρειάζεται να δείξει το ίδιο πρόσωπο που είχε απέναντι σε κορυφαίους αντιπάλους στην Ευρώπη. Οι απαιτήσεις είναι υψηλές, καθώς κάθε παιχνίδι στα πλέι οφ θα κρίνει τον τίτλο.

Ο Μεντιλίμπαρ δεν σκοπεύει να αλλάξει τη φιλοσοφία του, αλλά ζητά από τους ποδοσφαιριστές του να ανεβάσουν την πνευματική τους ετοιμότητα και να παρουσιαστούν πιο αποφασιστικοί στις κρίσιμες στιγμές.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην παρουσία του Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος αποτελεί βασικό «γρανάζι» στη λειτουργία της ομάδας. Ο Αργεντινός μέσος συνδέει άμυνα και επίθεση, δίνοντας ισορροπία και ρυθμό στο παιχνίδι των Πειραιωτών.

Παρά το πρόσφατο μυϊκό πρόβλημα που τον κράτησε εκτός, έχει επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων και εκτιμάται ότι θα είναι διαθέσιμος για τα κρίσιμα παιχνίδια που ακολουθούν.

