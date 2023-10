Μέγας Πετρούνιας, πήρε ασημένιο στο Παγκόσμιο και πάει ξανά Ολυμπιακούς Αθλητικά 19:04, 07.10.2023 linkedin

Ο Λευτέρης Πετρούνιας τερμάτισε δεύτερος στο Παγκόσμιο Ενόργανης στην Αμβέρσα και εξασφάλισε το ασημένιο μετάλλιο, παράλληλα με μία θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024