Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, στο πρώτο μεταξύ τους ματς για τα προημιτελικά του Κυπέλου Ελλάδας Betsson.

Με τον Ρουί Βιτόρια να καταλήγει στους παίκτες του «τριφυλλιού» που θα βρεθούν στο αρχικό σχήμα απέναντι στους Πειραιώτες.

Προχωρώντας σε τέσσερις αλλαγές σε σχέση με το πρόσφατο παιχνίδι απέναντι στον Πανσερραϊκό.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με σύστημα 4-3-3. Ο Λοντίγκιν θα καθίσει στο τέρμα, με τους Κώτσιρα, Σένκεφελντ, Ίνγκασον και Μλαντένοβιτς τετράδα στην άμυνα. Τσέριν, Μαξίμοβιτς και Μπακασέτας θα αγωνιστούν στον άξονα, ενώ οι Τετέ-Τζούριτσιτς στα άκρα και ο Ιωαννίδης στην κορυφή της επίθεσης.

Την ίδια στιγμή στον πάγκο του Παναθηναϊκού θα κάθονται οι: Kαρακασίδης, Βαγιαννίδης, Πάλμερ-Μπράουν,, Ζέκα, Μαντσίνι, Πελίστρι, Νίκας, Νταμπίζας, Γερεμέγεφ

