Με εκπλήξεις η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό  

Την ενδεκάδα με την οποία παραταχθεί στο ΟΑΚΑ για τον πρώτο προημιτελικό του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό γνωστοποίησε ο Ολυμπιακός.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχωρά σε αλλαγές, φρεσκάροντας την ομάδα του σε όλες τις γραμμές.

Ο Βάσκος δίνει φανέλα βασικού στον Στάμενιτς, αλλάζει σχεδόν όλη την αμυντική γραμμή του και επιλέγει τόσο τον Ροντινέι σε ρόλο εξτρέμ όσο και τον Κωστούλα στην κορυφή της επίθεσης.

Ολυμπιακός: Πασχαλάκης - Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα - Στάμενιτς, Μουζακίτης - Ροντινέι, Τσικίνιο, Ζέλσον - Κωστούλας.

