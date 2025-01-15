Με εκπλήξεις η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Την ενδεκάδα με την οποία παραταχθεί στο ΟΑΚΑ για τον πρώτο προημιτελικό του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό γνωστοποίησε ο Ολυμπιακός.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχωρά σε αλλαγές, φρεσκάροντας την ομάδα του σε όλες τις γραμμές.
Ο Βάσκος δίνει φανέλα βασικού στον Στάμενιτς, αλλάζει σχεδόν όλη την αμυντική γραμμή του και επιλέγει τόσο τον Ροντινέι σε ρόλο εξτρέμ όσο και τον Κωστούλα στην κορυφή της επίθεσης.
Ολυμπιακός: Πασχαλάκης - Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα - Στάμενιτς, Μουζακίτης - Ροντινέι, Τσικίνιο, Ζέλσον - Κωστούλας.
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panathinaikos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #PAOOLY #GreekCup pic.twitter.com/ROcVJ0MSJb— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 15, 2025
