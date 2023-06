«Χρυσώνει» τον Μαγκουάιρ για να... φύγει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

«Φωτιά» στις τάξεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βάζει δημοσίευμα της Daily Mail! Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Άγγλου δημοσιογράφου, Κρις Γουίλερ, οι «κόκκινοι διάβολοι» είναι έτοιμοι να αποδεσμεύσουν τον Χάρι Μαγκουάιρ το ερχόμενο καλοκαίρι βάζοντας μάλιστα το χέρι βαθιά στην τσέπη.

Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα κάνει λόγο για ένα ποσό το οποίο αγγίζει τα 11,5 εκατ. ευρώ, παρότι το συμβόλαιο του αρχηγού της ομάδας έχει ισχύ για ακόμη δύο χρόνια.

Ωστόσο ο σύλλογος είναι διατεθειμένος να αποπληρώσει όλα τα χρωστούμενα στον παίκτη του οποίου οι εβδομαδιαίες απολαβές φτάνουν κοντά στις 200 χιλ. ευρώ!

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελική απόφαση για το μέλλον του Μαγκουάιρ δεν έχει παρθεί ακόμα, με τον προπονητή της Γιουνάιτεντ να υποστηρίζει ότι η απόφαση ανήκει εξ ολοκλήρου στον έμπειρο αμυντικό του οποίου η παρουσία δεν έχει ικανοποιήσει τους ιθύνοντες του συλλόγου.

Ο 30χρονος στόπερ μετακόμισε στο «Ολντ Τράφορντ» το καλοκαίρι του 2019, από τη Λέστερ έναντι 87 εκατ. ευρώ, έχοντας καταγράψει μέχρι και σήμερα 175 συμμετοχές, ενώ ενδέχεται να κάνει την τελευταία του εμφάνιση με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τo Σάββατο (3/6) στον τελικό του FA Cup κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι.

