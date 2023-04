Λίβερπουλ-Άρσεναλ: Ο βοηθός Κώστας Χατζηδάκης έδωσε αγκωνιά στον Ρόμπερτσον - Έρευνα από την Ένωση Διαιτητών (βίντεο)

Κοντά σε μια τεράστια ανατροπή βρέθηκε η Λίβερπουλ το βράδυ της Κυριακής (09/04), καθώς παρά το γεγονός πως βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 στο μισάωρο του ντέρμπι με την Άρσεναλ, εντούτοις, κατάφεραν να φέρουν να πάρουν τον βαθμό της ισοπαλίας (2-2), έχοντας κλασικές στιγμές στο φινάλε να «κλέψουν» ακόμα και το τρίποντο.

Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες, στο Νησί γίνεται ένας μικρός... χαμός, για το περιστατικό που συνέβη στο ημίχρονο, ανάμεσα στον βοηθό διαιτητή, Κώστα Χατζηδάκη, και στον αμυντικό των «reds», Άντριου Ρόμπερτσον.

Συγκεκριμένα, ο κυπριακής καταγωγής ρέφερι, φαίνεται πως έριξε αγκωνιά στον άσο της Λίβερπουλ, ο οποίος και τον πλησίασε για να διαμαρτυρηθεί για κάποιες αποφάσεις που πήρε, αμέσως μετά τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Μάλιστα, θέση για το εν λόγω περιστατικό πήρε και η Ένωση των επαγγελματιών διαιτητών Αγγλίας, τονίζοντας σε ανακοίνωσή τους πως θα ερευνήσουν την υπόθεση και τα όσα συνέβησαν ανάμεσα στο ημίχρονο του «Άνφιλντ».

this angle is HORRIBLE for the ref. there’s no justification, he’s just elbowed him in the face for no reason pic.twitter.com/d0inBjiVjD