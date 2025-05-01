Μία από τις πιο εμβληματικές φιγούρες των γηπέδων της Ισπανίας έφυγε σήμερα σε ηλικία 76 ετών. Ο λόγος για τον Μάνουελ Κάσερες Αρτεσέρο ή «Manolo el del bombo» όπως ήταν ευρέως γνωστός. Τις τελευταίες ημέρες βρισκόταν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα και τελικά κατέληξε.

Πρόκειται για τον πιο διάσημο οπαδό της εθνικής Ισπανίας, ενώ ήταν υποστηρικτής και της Βαλένθια. Κυρίως με τη «φούρια ρόχα» έγινε γνωστός, ακολουθώντας την σε όλο τον κόσμο από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1982 και έπειτα, δίνοντας το παρών σε 10 Μουντιάλ στη συνέχεια.

Ο Μανόλο πήγαινε σχεδόν πάντα στο γήπεδο φορώντας ένα κόκκινο μπλουζάκι με τον αριθμό «12», ένα καπέλο και κουβαλούσε παντού το τύμπανό του, «el bombo». Έχει χάσει ελάχιστα ως μηδαμινά παιχνίδια, είτε επίσημα είτε φιλικά, της εθνικής Ισπανίας, ενώ πάντοτε βρισκόταν στο πλάι και της αγαπημένης του Βαλένθια.

Ένα από αυτά ήταν στις 3 Ιουλίου του 2010, όταν δεν κατάφερε να βρεθεί στο Ισπανία-Παραγουάη για το Παγκόσμιο Κύπελλο της Αφρικής καθώς ταλαιπωρούνταν από πνευμονία.

Η ιστορία του είναι συγκινητική και αν κάποιος την αναζητήσει, θα αντιληφθει την αγνότητά του ως οπαδός αλλά και την ποδοσφαιρική του τρέλα. Ο θάνατός του έγινε πρώτο θέμα στα Μέσα της Ισπανίας από τη στιγμή που γνωστοποιήθηκε, φέρνοντας κατήφεια και στεναχώρια στους απανταχού ποδοσφαιρόφιλους.

