Ο νέος πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, Δημήτρης Βρανόπουλος, θέλησε να διαψεύσει κατηγορηματικά δημοσίευμα που εμπλέκει τον ίδιο και, όπως επισήμανε, περιγράφει κάποια περιστατικά που δεν έχουν λάβει χώρα στην πραγματική ζωή.

«Ουδέποτε απευθύνθηκα στους πέντε υποψήφιους που είχαν εκλεγεί και ουσιαστικά αποτελούσαν ένα ενιαίο μπλοκ. Επίσης ουδέποτε έγινε κάποια επαφή και φυσικά δεν τους είπα εγώ να βάλουν το μισό προϋπολογισμό που παρουσιάζονται μάλιστα και ως λόγια μου. Καλό θα είναι να μη δημιουργούνται εντυπώσεις», ήταν τα λόγια του κ. Βρανόπουλου.

Θυμίζουμε ότι είχε προηγηθεί εντός της ημέρας ανακοίνωση με την οποία διέψευσαν την επικοινωνία τους με τον «ισχυρό άνδρα» του Παναθηναϊκού ΑΟ και από τα πέντε εκλεγμένα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

