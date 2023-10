Η μαγική εικόνα, ο Γερεμέγεφ και ο κουραστικός Λουτσέσκου Αθλητικά 08:11, 02.10.2023 linkedin

Ο Διονύσης Δεσύλλας γράφει για την ισοπαλία (2-2) του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, προσπαθεί να εξηγήσει πώς οι πράσινοι έχασαν σημαντικούς βαθμούς και αναφέρεται στον Λουτσέσκου που... κούρασε