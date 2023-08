Μήνυμα Γκάλη: «Η αθλητική αντιπαλότητα γεννά μόνο σεβασμό, και όχι εγκληματικές ενέργειες» Αθλητικά 17:38, 09.08.2023 linkedin

Ο Νίκος Γκαλης σε ανάρτησή του στα social media που διαθέτει επισημάνει με νόημα ότι η αθλητική αντιπαλότητα δεν γεννά εγκληματικές ενέργειες