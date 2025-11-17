Ο Ριμτάουτας Γκούντας, γιατρός που χειρούργησε τον Κίναν Έβανς μετά τους δύο πρώτους σοβαρούς τραυματισμούς του, παρουσιάζεται βέβαιος πως ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού θα επανέλθει δυνατός. Μιλώντας στο Basketnews λίγες μέρες μετά τη δεύτερη ρήξη αχιλλείου που υπέστη ο άτυχος άσος, μετέφερε την πεποίθησή του πως ο Έβανς δεν… τελείωσε.





«Του είπα να μην αποθαρρύνεται, σίγουρα θα επιστρέψει. Υπάρχουν τόσα πολλά σχόλια στο διαδίκτυο όπως, "Αντίο, τελείωσε, δεν θα επιστρέψει..." Όμως αυτά είναι ανοησίες!», ξεκαθάρισε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο πώς βίωσε τον νέο τραυματισμό του πρώην ασθενή του. «Ήξερα ότι θα έπαιζε στο παιχνίδι με την Ζαλγκίρις. Το περίμενα όπως όλοι οι άλλοι. Συγκινήθηκα κιόλας όταν όλοι χειροκρότησαν μόλις μπήκε στο ματς. Έχουμε δουλέψει πολύ μαζί και συγκινήθηκα. Όταν όμως έπιασε το πόδι του, αισθάνθηκα απαίσια. Ένιωσα σαν το δικό μου παιδί να είχε πέσει ξανά κάτω. Η πρώτη μου σκέψη ήταν μήπως είναι το ίδιο πόδι που χειρούργησα ή όχι. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι θα μπορούσε να είναι το ίδιο, γιατί όλα εκεί είναι τέλεια. Τότε συνειδητοποίησα ότι ήταν το άλλο πόδι. Φυσικά, το συναίσθημα ήταν πολύ άσχημο. Φίλοι άρχισαν να μου τηλεφωνούν, αλλά δεν απαντούσα, γιατί σε αυτή την περίπτωση ήταν αδύνατο να μιλήσω».

