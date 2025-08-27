Χαρούμενος για την επιστροφή στα παρκέ και ανυπόμονος για την έναρξη της νέας σεζόν δήλωσε ο Εβάν Φουρνιέ στην επίσημη πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ των πρωταθλητών Ελλάδας, παραχώρησε δηλώσεις στους εκπροσώπους του Τύπου, για τη χημεία της ομάδας και τις νέες προσθήκες, τους στόχους της νέας σεζόν, αλλά και την ανανέωση του συμβολαίου του.

Αναλυτικά:

Aρχικά ανέφερε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα. Ενθουσιασμένος για τη νέα σεζόν και, φυσικά, πιο εξοικειωμένος με όλους. Πέρυσι είχα μια μεταβατική περίοδο, κάτι που δεν θα ισχύει φέτος. Μου έλειψε να είμαι εδώ. Τώρα μπορούμε επιτέλους να αρχίσουμε τη δουλειά. Μας λείπουν μερικοί παίκτες, προφανώς, αλλά δεν μπορώ να περιμένω να ξεκινήσουμε».

Για τη χημεία της ομάδας και τις νέες προσθήκες:

«Έχουμε ένα μήνα προετοιμασίας. Όπως είπα, μας λείπουν κάποιοι, αλλά όλοι είναι εξοικειωμένοι με το σύστημα. Ο Μίλου, ο Παπ, ο Ντόρσεϊ, ο Λάρι — όλοι ξέρουν το πώς λειτουργούμε. Πιστεύω πως το training camp έχει να κάνει κυρίως με το να ξαναβρούμε τη φόρμα μας, ίσως και τον ρόλο μας. Δεν νομίζω ότι θα είναι κάτι δύσκολο».

Για τους στόχους της νέας σεζόν:

«Ο στόχος αυτής της ομάδας είναι πάντα η νίκη. Όταν αγωνίζεσαι, ο στόχος είναι να κερδίσεις. Τίποτα δεν αλλάζει. Ίδιοι στόχοι, ίδια νοοτροπία. Τώρα πρέπει απλώς να διαχειριστούμε μία μακρά σεζόν – μέρα με τη μέρα – και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε».

Για την ανανέωση του συμβολαίου του:

«Eίμαι ευγνώμων προς τους προέδρους για τον τρόπο με τον οποίο υποδέχθηκαν τον ίδιο και τον ατζέντη του, ώστε να ολοκληρωθεί η συμφωνία διά ζώσης.».

