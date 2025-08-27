Παπανικολάου: «Θέλουμε να φέρουμε στο παρκέ το ταλέντο και την αποφασιστικότητά μας»

Να βγάλουν το ταλέντο και την αποφασιστικότητα που έχουν όλοι οι διεθνείς για το Eurobasket στο παρκέ στα παιχνίδια της Εθνικής ομάδας είναι το ζητούμενο και το… μυστικό για να πετύχει στην συμμετοχή της στη διοργάνωση επεσήμανε ο Κώστας Παπανικολάου.

Ο αρχηγός της Εθνικής μας υπογράμμισε ότι το κίνητρο του, και όλων, είναι μεγάλο τονίζοντας πλέον πως είναι οι σχέσεις του με τον Σπανούλη, ο οποίος πλέον είναι προπονητής της ομάδας και όχι συμπαίκτης του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κώστα Παπανικολάου:

«Δουλέψαμε πολύ σκληρά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Πρέπει να το απολαύσουμε, να φέρουμε στο παρκέ το ταλέντο και την αποφασιστικότητά μας και να εκπροσωπήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τη χώρα μας».

«Ξέρω πως θα έχουμε τον κόσμο στο πλευρό μας. Θέλουμε να τους κάνουμε χαρούμενους και ελπίζουμε για το καλύτερο σε αυτά τα πέντε παιχνίδια στη Λεμεσό».

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Είναι φανταστικός, όχι ως παίκτης αλλά και ως άνθρωπος. Είναι προσιτός, είναι σπουδαίος ηγέτης, είναι πιο ομιλητικός ως ηγέτης σε σχέση με τα πρώτα του χρόνια στην ομάδα. Βοηθά τους πάντες, όχι μόνο τους νέους, όλους μας. Ξέρει πώς να προσεγγίσει τους πάντες, τι πρέπει να τους πει και αυτό βοηθά την ομάδα να λειτουργήσει καλύτερα».

«Το κίνητρο είναι μεγάλο εξ αρχής, από μόνο του. Είχα την ευτυχία να είμαι στην Ανδρών από το 2009. Το κίνητρο για μένα από τότε είναι μεγάλο για να φτάσουμε σε αυτό που θέλουμε. Αυτό βέβαια δεν φτάνει, πρέπει να κάνουμε δουλειά μέσα στο παρκέ. Από την Εθνική δεν σταματάς, αλλά σε σταματά. Είμαι υπέρ της ανανέωσης, αλλά θα προτιμούσα να μου πουν ‘Κωστάρα σε ευχαριστούμε πολύ’ και… από εδώ πάνε κι άλλοι. Την Εθνική ομάδα πρέπει να την υπηρετείς, είναι τιμή να την υπηρετείς, οπότε όταν σε καλεί πρέπει να είσαι εκεί».

«Δεν θα με τιμούσε σαν άνθρωπο, σαν άντρα και σαν αθλητή να πατούσα πάνω σε δικαιολογίες. Είμαστε επαγγελματίες και πρέπει να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Θα ντρεπόμουν εγώ σαν Κώστας να χρησιμοποιήσω σαν δικαιολογία ότι δεν έχουμε καταφέρει 16 χρόνια να πάρουμε μετάλλιο».

«Γνωρίζοντας τον Βασίλη (Σπανούλη) ξέρω πόσο αποφασισμένος είναι σε ό,τι έχει να κάνει με το μπάσκετ. Πρέπει να σέβεσαι τα όρια, πλέον είναι προπονητής μου. Αν εγώ με τον κόουτς κάνω χαβαλέ, πώς θα δώσω στους συμπαίκτες μου το παράδειγμα για να δουλέψουμε σωστά και να μην κάνουμε πλάκα;».

